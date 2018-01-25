В Сибири территориальные менеджеры международных фармкомпаний получают больше, чем в Москве

Рекрутинговая компания Hays проанализировала зарплаты территориальных менеджеров в фармотрасли, сравнив заработки сотрудников в российских и международных фармацевтических компаниях и в разных регионах страны.

Традиционно более высокие зарплаты таким руководителям (в их подчинении региональные менеджеры) предлагают в международных компаниях. Если в Москве в российской компании территориальный менеджер с опытом работы в должности свыше 4-х лет получает в среднем 240 тыс. рублей, то в международной – 260 тыс. рублей.

Что же касается сравнения уровня зарплат в разных регионах, то в российских компаниях традиционно заработки территориальных менеджеров выше в Москве и области. А вот международные компании, видимо, учитывая специфику регионов, в некоторых округах начисляют своим сотрудникам более высокую зарплату, чем в Москве. Так, в Сибирском федеральном округе зарплата территориального менеджера с 4-летним опытом работы в должности на 20 тыс. выше, чем в столице, и составляет в среднем 280 тыс. рублей.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»