Transparency оценила прозрачность крупнейших фармкомпаний

Российское подразделение неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International впервые подготовило рейтинг прозрачности 200 крупнейших российских компаний. Все шесть игроков фармрынка, попавшие в рейтинг, получили невысокие баллы.

Впервые ТОП200 крупнейших по выручке российских компаний из рейтинга «РБК-500» был оценен согласно методике TRAC (Transparency In Corporate Reporting).

Компании оценивалась по трем критериям: антикоррупционные документы, организационная прозрачность и пострановая отчетность (для компаний, работающих также за пределами России). По каждому критерию выставлялась оценка по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная прозрачность, а 0 – минимальная. Итоговая оценка определялась как среднее арифметическое баллов, набранных по каждому из трех критериев.

Результаты исследования показали, что в общем прозрачность отчетности российских компаний весьма невысока – средний балл составил 2,4 из 10.

Из вошедших в рейтинг фармкомпаний самым прозрачным, по мнению Transparency International, стало ЗАО «Роста» с баллом 4,5, в котором Арбитражный суд Московской области недавно ввел процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев по искам кредиторов, которым компания задолжала почти 10 млрд рублей.

Чуть выше среднего сумели подняться «Р-Фарм» (2,6 балла), а также ПАО «Протек» и ООО «ФК-Пульс», получившие по 2,5 балла.

Ниже среднего в Transparency оценили ОАО «Катрен» (1,5 балла), а прозрачность корпоративной отчетности АО «СИА» и вовсе оказалась нулевой.

«Исследование не направлено на уличение тех или иных компаний в нечестном ведении дел, его основной смысл – обратить внимание представителей российского крупного бизнеса, органов государственной власти, инвесторов и граждан на общий уровень прозрачности компаний в плане раскрытия информации об антикоррупционных программах, дочерних организациях и странах ведения деятельности», – отмечают авторы исследования.

Источник: Трансперенси Интернешнл – Россия

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