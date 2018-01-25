В IV квартале 2017 г. объем продаж Biogen увеличился на 15% Топ-10 тенденций в Фарме и сфере биотехнологий, ожидаемых в 2018 г. » В Госдуму внесен законопроект о «выпускном» контроле лекарств Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения» внесло в Госдуму Правительство РФ. Законопроектом предлагается создать эффективный механизм «выпускного» контроля лекарственных средств, поступающих в гражданский оборот в России. В частности, в отношении первых трех серий лекарственного препарата для медицинского применения, впервые произведенного в России или впервые ввозимого в Россию, предлагается дополнительно представлять в Росздравнадзор протокол испытаний, проводимых подведомственными Минздраву России и Росздравнадзору федеральными государственными бюджетными учреждениями. Законопроектом также предлагается вводить в гражданский оборот каждую серию иммунобиологических лекарственных препаратов (как отечественных, так и импортных) на основании разрешения, которое будет выдавать Росздравнадзор с учетом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при госрегистрации препарата, выданного федеральным учреждением. Законопроект был одобрен на заседании Правительства РФ 18 января. «Фармацевтический вестник»