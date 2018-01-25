Европейский суд посчитал соглашение между Roche и Novartis в Италии сговором

Европейский суд пришел к выводу, что соглашение между швейцарскими фармацевтическими компании Novartis и Roche, целью которого является увеличение продаж в Италии офтальмологического препарата Lucentis (Novartis), нарушает антимонопольное законодательство ЕС, сообщает Interactive Investor.

По мнению суда, фармкомпании совместно прилагали усилия, чтобы врачи назначали своим пациентам не более дешевый противоопухолевый препарат Avastin компании Roche, применяющийся в Италии и для лечения офтальмологических заболеваний, а более дорогостоящий Lucentis.

В 2014 г. антимонопольное ведомство Италии оштрафовало Novartis и Roche на общую сумму 182,5 млн евро. Novartis оштрафована на 92 млн евро, Roche – на 90,5 млн евро.

Компании обратились с апелляцией в Европейский суд, который признал их вину.

Как говорится в решении суда, Novartis и Roche предоставляли врачам недостоверную информацию об опасности применения Avastin в офтальмологии. В результате только в 2012 г. дополнительные расходы итальянской системы здравоохранения составили около 45 млн евро.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»