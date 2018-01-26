«Ниармедик» запустит производство МИ из коллагена

ГК «Ниармедик» рассчитывает в конце 2018 года ввести в эксплуатацию завод полного цикла, специализирующийся на выпуске медизделий на основе коллагена. Общая сумма инвестиций в проект составляет 40 млн рублей.

Как рассказали Vademecum в «Ниармедик», на обновленном предприятии будет выпускаться регенеративный комплекс «Коллост» – стерильный биопластический коллагеновый материал, который может применяться для заполнения дефектов костей, контурной пластики мягких тканей и покрытия неинфицированных раневых поверхностей.

Планируемая мощность предприятия – 200 тысяч упаковок в год.

Коллост активно используется в косметологии для коррекции возрастных изменений кожи как биоревитализант и для улучшения состояния рубцов, растяжек, шрамов. В «Ниармедике» рассчитывают, что изделие будет шире применяться и в других сферах медицины – в том числе в хирургии, травматологии и офтальмологии. Медизделия будут выпускаться как в форме порошка и геля, так и в виде шарика, жгута и мембраны.

ГК «Ниармедик» объединяет компании по производству медизделий, фармпрепаратов и сеть частных клиник. Выручка группы в 2016 году, по данным СПАРК-Интерфакс, составила 7,27 млрд рублей, чистая прибыль – 696,87 млн рублей. Головная компания Nearmedic International Limited, владеющая российскими предприятиями, зарегистрирована на Кипре. В 2015 году компания открыла производство лекарственных препаратов в Обнинске, инвестиции в предприятие составили 4 млрд рублей.

В 2017 году, по данным Аналитического центра Vademecum, совокупное количество косметологических инъекционных услуг (ботулинотерапия, контурная пластика, биоревитализация) сократилось на 16% – до 6,6 млн процедур, а стоимостный объем рынка упал на 18% – до 64,7 млрд рублей.

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