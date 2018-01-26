ФАС предлагает конфисковывать имущество участников картелей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена ужесточить ответственность за картельные сговоры. Соответствующий пакет поправок уже внесен в правительство и получил предварительное одобрение на совещании у вице-премьера Игоря Шувалова.

Среди предложенных мер – ужесточение уголовной ответственности для топ-менеджеров и акционеров компаний – участников картельного сговора. ФАС хочет увеличить максимальный срок лишения свободы за такие преступления до восьми лет, а также ввести механизм конфискации незаконно нажитого при помощи сговора имущества.

По мнению начальника Управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева, такие меры оправданы, поскольку картельный сговор руководителей компании гораздо опаснее, чем соглашение рядовых сотрудников, пишут «Ведомости».

Одновременно ФАС предлагает освобождать от наказания тех, кто добровольно сообщит об участии в картеле и возместит причиненный компанией ущерб.

Кроме того, предполагается существенно расширить полномочия антимонопольных инспекторов – они получат право изымать документы и получать материалы у оперативников, а срок давности нарушений может быть увеличен до 5–10 лет.

По итогам 2017 года медицина оказалась на втором месте по числу картелей после строительной сферы. По данным ФАС, картелями охвачено 82 региона, только за 2015–2017 годы на тендерах по поставке медизделий, оборудования и лекарств участники картелей заработали более 23 млрд рублей.

В 2017 году крупный картель на 1 млрд рублей был обнаружен в Тюменской области – компании «Вердана», «Ливадия», «Спектр», «Ирвин», «Электра» и «Региональная медицинская компания» заплатят штраф в 260 млн рублей.

Источник: Ведомости

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