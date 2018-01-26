Саратовские ученые создали средство для лечения рака из экстракта ядовитого растения

Ученые уже получили восемь патентов и ведут поиск инвестора, чтобы начать официальные доклинические, а потом клинические испытания

Ученые Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского разработали уникальное средство для лечения онкологических заболеваний. Средство содержит в себе экстракт ядовитого растения, однако убивает только клетки опухоли, сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь министерства промышленности и энергетики Саратовской области Владимир Комаров.

«Саратовские ученые разработали противоопухолевое средство нового поколения на основе экстракта аврана лекарственного — это ядовитое травянистое растение, распространенное в Евразии и Северной Америке. Средство способно заставлять клетки опухоли умирать «добровольно», через апоптоз [регулируемый процесс программируемой клеточной гибели], без последствий для организма в целом», — сказал Комаров.

Собеседник агентства подчеркнул: несмотря на то, что основной компонент экстракта ядовит, само средство оказалось нетоксичным и безопасным в экспериментах на животных. Его внедрение в клиническую практику может позволить принципиально изменить ситуацию в профилактике и комплексной терапии онкологических и инфекционных заболеваний, в частности туберкулеза, считает Комаров.

«Во всем мире идут разработки безопасных, но высокоэффективных лекарственных средств для лечения онкозаболеваний, но ни в России, ни за рубежом в клиническую практику такие средства не внедрены. Саратовские ученые уже получили восемь патентов, еще два находятся на стадии экспертизы в Роспатенте», — отметил он.

По его словам, себестоимость одного грамма средства может составлять около 80 руб. Дозировка для каждого человека рассчитывается индивидуально исходя из его веса. Ученые уже провели испытание средства, сейчас ведется поиск инвестора, чтобы начать официальные доклинические и потом клинические испытания.

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