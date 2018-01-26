Японская Takeda покупает у Unipharm права на лекарства для продажи в России

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Company Limited подписала соглашение о покупке прав на ряд безрецептурных препаратов и биодобавок у американской компании Unipharm, говорится в сообщении Takeda.

«Эти препараты предназначены прежде всего для распространения и продажи в России, где у Takeda сильное присутствие, в рамках которого компания предоставляет потребителям инновационные лекарства, лекарства первичной медицинской помощи и безрецептурные лекарственные средства», — пишет компания.

Соглашение включает в себя права на такие продукты как «Витрум», «Артра» и «Мелаксен». Компания отмечает, что Россия является одним из ключевых рынков для бизнеса Takeda в развивающихся странах. Takeda Russia показала рост выручки в первой половине 2017 года более чем на 20%, и это одна из самых быстрорастущих компаний на местном рынке.

Японская фармацевтическая Takeda Pharmaceutical Сo. располагается в городе Осака. Компания основана в 1781 году, действует на рынке как корпорация с 1925 года. Штат сотрудников насчитывает около 30 тысяч человек. Компания работает более чем в 70 странах мира.

Американская корпорация Unipharm – частная фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже лекарственных препаратов и биологически активных пищевых добавок. С момента основания в 1992 году корпорация активно развивалась и стала одной из ведущих компаний на рынке безрецептурных препаратов (ОТС).

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