В Липецкой области началось производство альбумина по стандарту GMP

Торжественный старт производству альбумина на Липецкой областной станции переливания крови дал 26 января глава региона Олег Королев. Руководитель области осмотрел помещения медицинского учреждения.

О процессе подготовки и сдачи крови рассказала главный врач станции Людмила Афендулова. Она также высказала слова благодарности главе региона за поддержку областного здравоохранения, благодаря чему качество медицинской помощи вышло на новый уровень.

«Вы совершаете настоящий подвиг, спасая жизни людей, и заслуживаете самых искренних слов благодарности, — сказал Олег Королев в беседе с донорами. — В 2017 году кровь липецких доноров помогла выжить почти 30 тысячам человек в разных российских регионах».

В минувшем году после проведения капитального ремонта и реконструкции помещений, а также установки специального оборудования Липецкая областная станция переливания крови получила сертификат соответствия российскому стандарту GMP. Это лицензионное требование для производителей лекарственных средств.

Служба крови Липецкой области – это динамично развивающаяся структура здравоохранения, объединяющая в себе функции медицинской организации по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов и функции предприятия по производству лекарственных средств из донорской крови (альбумин). Медучреждение полностью обеспечивает себя донорской плазмой, ежегодно заготавливая более 30 тонн цельной крови, более 12 тонн свежезамороженной плазмы и 6 тонн эритроцитсодержащих компонентов крови.

Липецкая область входит в число немногих из 85 субъектов РФ, где производят альбумин. Это также Брянск, Вологда, Нижний Новгород, Иваново, Самара, Первоуральск, Тамбов, Тюмень и Челябинск. При этом Липецкая областная станция переливания крови — единственное медицинское учреждение, имеющее сертификат соответствия российскому стандарту GMP. В целом за год в России производится около 30 тонн альбумина, из которых 3 тонны приходится на долю липчан.

Активное донорство в Липецкой области и эффективная организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов обеспечивают повседневную готовность к оказанию трансфузиологической помощи жителям как в мирное время, так и при различных чрезвычайных ситуациях, без привлечения дополнительных ресурсов. Сегодня в регионе зарегистрировано 150 тыс. доноров.

Олег Королев поблагодарил главного врача областной станции переливания крови и коллектив медучреждения за высокий профессионализм и сказал, что областная власть продолжит поддержку сферы здравоохранения в регионе.

Фотографии: www.lipetskmedia.ru

ИСТОЧНИК: АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

gmpnews