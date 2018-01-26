Глава «Ростеха» просит Минздрав поддержать «Микроген» госзакупками живых вакцин

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов написал 25 декабря 2017 года письмо министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой поддержать выпуск российских живых гриппозных вакцин.

Чемезов просит включить живую вакцину в национальный календарь профилактических прививок (НКПП) и закупать 1 млн доз ежегодно. Производством вакцины занимается иркутский филиал предприятия «Микроген», которое принадлежит «Ростеху».

1 млн доз вакцины («Ультравак») стоит 121 млн 570 тыс. руб., следует из данных государственного реестра лекарственных средств. Вакцина разрешена для детей от трех лет и взрослых. Гарантированная продажа хотя бы одного миллиона доз позволит предприятию выйти на безубыточность.

«В масштабах страны 1 млн доз — это немного, 1,5% от общего объема закупаемых государством вакцин от гриппа», — уточнили в корпорации.

Чемезов предлагает прививать этой вакциной «взрослых граждан из профессиональных групп риска» (речь идет о медиках, педагогах, водителях общественного транспорта, сотрудниках приемных учреждений, организаций ЖКХ, работниках правоохранительных органов — всех, кто в силу профессии контактирует с большим количеством людей).

Без закупки предприятие может быть закрыто, что «является, по нашему мнению, недопустимым с точки зрения интересов государства, так как в случае пандемии гриппа отсутствие возможности выпуска пандемической живой вакцины может привести к серьезной угрозе национальной иммунобиологической безопасности», предупреждает Чемезов в письме. «Микроген» — одно из трех предприятий в мире, которое производит такую вакцину.

Ответ Минздрава

Чемезову ответил замминистра здравоохранения Сергей Краевой. Чиновник сообщил, что до Чемезова аналогичные письма в Минздрав и Министерство промышленности и торговли в сентябре 2017 года писал и сам «Микроген». Тогда Минпромторг принял решение проработать вопрос предоставления предприятию субсидии на производство вакцины, указывает Краевой. Минздрав 30 октября провел совещание с Роспотребнадзором, Федеральным медико-биологическим агентством и экспертным сообществом. По итогам было принято решение отдельно проработать вопрос об обоснованности применения живой вакцины у определенных групп населения и о закупке 1 млн доз для Росрезерва.

«Министерство здравоохранения готово направить соответствующие предложения в Росрезерв при поступлении в наш адрес от «Микрогена» обосновывающих материалов, проработанных в том числе с экспертным сообществом», — резюмирует Краевой.

В «Ростехе» РБК заявили, что корпорация рассчитывает на дальнейший диалог с Минздравом. Отдельно в «Ростехе» уточнили, что закупать сезонную живую вакцину для Росрезерва бессмысленно, потому что она не может защитить от пандемии.

«Пандемическую ЖГВ невозможно производить [заранее] и, соответственно, включить в Росрезерв из-за отсутствия пандемического штамма», — заявили в госкорпорации.

gmpnews