J&J потеряла интерес к безрецептурному бизнесу Pfizer

Американская фармкомпания Johnson & Johnson отказалась от планов подать заявку на покупку бизнеса безрецептурных препаратов Pfizer, который оценивается в $20 млрд. Участниками гонки остаются GSK и Reckitt Benckiser.

Свои предложения претенденты на покупку безрецептурного бизнеса Pfizer должны представить до 1 февраля 2018 года, пишет Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах.

Компания Johnson & Johnson считалась одним из фаворитов этой гонки. Она вела переговоры о предоставлении кредита с инвестиционным банком Goldman Sachs, но затем решила отказаться от возможной сделки, сообщили источники издания. Вице-президент Johnson & Johnson по связям с общественностью Эрни Кневиц опроверг информацию о подготовке к сделке.

Для работы над сделкой GSK привлекла JPMorgan и Citi, Reckitt Benckiser – Bank of America.

О том, что Pfizer рассматривает разные варианты развития своего безрецептурного подразделения, в том числе его продажу, сама компания объявила в октябре 2017 года. Генеральный директор Pfizer Иэн Рид объяснял это решение тем, что вне Pfizer потенциал безрецептурного подразделения сможет реализоваться более полно.

Pfizer – одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний, созданная в 1849 году. Ее выручка в 2016 году составила $52,8 млрд. В России Pfizer строит завод в технопарке «Ворсино» Калужской области вместе со своим партнером – компанией «НоваМедика».

Johnson & Johnson, основанная в 1886 году, также является одним из крупнейших в мире производителей лекарств. У компании три подразделения: потребительских товаров, фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения и оборудования. Выручка Johnson & Johnson в 2016 году составила $71,9 млрд.

Источник: Reuters

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