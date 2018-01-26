Johnson & Johnson прекратила борьбу за безрецептурный бизнес Pfizer и уступила дорогу GSK и Reckitt

Американский производитель товаров для здоровья, в т.ч. лекарственных средств – компания Johnson & Johnson вышла из борьбы за приобретение безрецептурного бизнеса Pfizer, сообщает FiercePharma. В компании эту информацию подтвердили.

В 2006 г. Johnson & Johnson уже купила прежний безрецептурный бизнес у Pfizer за 16,6 млрд долл., и компания считалась одним из наиболее вероятных покупателей нынешнего бизнеса. Тем более, что благодаря налоговой реформе в США Johnson & Johnson имеет возможность репатриировать в США крупную сумму зарубежной прибыли.

Тем не менее, исполнительный директор Johnson & Johnson Алекс Горски отметил, что значительная часть репатриированных средств пойдет на R&D. Он также напомнил, что в 2017 г. компания заключила сделки на общую сумму более 35 млрд долл.

Решение Johnson & Johnson открывает дорогу перед британскими компаниями GlaxoSmithKline и Reckitt Benckiser, также заинтересованными в приобретении OTC-подразделения Pfizer. Одновременно оно ослабляет переговорные возможности Pfizer, которая хотела бы выручить на сделке более 20 млрд долл.

Нельзя сказать, что в борьбе за бизнес Pfizer нет конкуренции. По мнению информированного источника, Pfizer готова рассмотреть пять или шесть предложений, в т.ч. от продуктового гиганта Nestle, которая планирует более глубокую диверсификацию бизнеса, чтобы снизить зависимость от продуктов питания.

Срок направления окончательных предложений по покупке бизнеса Pfizer истекает 1 февраля.

Ранее аналитики называли Nestle в качестве потенциального покупателя безрецептурного бизнеса у немецкой Merck KGaA (в США и Канаде – EMD).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»