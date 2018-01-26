В Сеченовском университете пересматривают подходы к подготовке провизоров

О планах внести изменения в программу обучения студентов по специальности фармация с учетом растущего спроса на специалистов фармпроизводства сообщил ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН Петр Глыбочко. Он встретился с журналистами 25 января в Конгресс-центре университета, где позже прошел праздник, давший старт серии мероприятий, посвященных 260-летнему юбилею Сеченовского университета, который будет отмечаться в 2018 году.

В ходе встречи с прессой Петр Глыбочко рассказал о масштабной реорганизации ведущего медицинского вуза страны, которая проводится в последние годы. По его словам, сегодня Первый мед представляет собой не университет, а «молодую корпорацию с новыми направлениями, новыми традициями, новым оснащением».

На вопрос корреспондента «ФП», какие изменения претерпевает система подготовки специалистов в области фармации, ректор ответил, что «к этой теме мы подошли только в 2017 году».

«Мы пришли к выводу, что такое количество провизоров нам в стране не нужно, — сказал он, говоря о выпуске специалистов для работы в аптеках. Ректор посетовал, что заявок на подготовку специалистов от аптечных организаций вуз не получает: «За те восемь лет, что я возглавляю университет, ни одна аптека как работодатель к нам не обратилась с запросом: подготовьте такое-то количество провизоров. Ни одна!».

В то же время, сказал он, серьезные компании-производители ЛС приходят в университет и жалуются, что провизоров, которых готовит вуз, потом приходится переучивать, чтобы они могли работать на производстве.

«Мы им говорим: давайте договоримся по-другому – мы оставляем программу подготовки провизоров, но, начиная со старших курсов, меняем подход: заключаем с вами договор – готовим для фирмы столько специалистов, сколько пойдет туда работать. Для выпускников это важно? Важно. У них будет место работы, хорошая зарплата. Кроме того, работодатель платит им стипендию плюс платит университету. Это хорошо? Хорошо!»

По словам Петра Глыбочко, надо изменить существующие подходы к подготовке студентов, потому что отрасль сегодня действительно нуждается в специалистах фармпроизводства, а их на рынке нет. Следует внести изменения в программу обучения провизоров, и вуз сейчас этим занимается в рамках учебно-методического объединения по медицинскому и фармацевтическому образованию, сказал ректор.

«Мы не уходим от подготовки специалистов для аптек, — пояснил Петр Глыбочко, – провизоры нужны. Но надо понимать — в каком количестве, чтобы завтра не переучивать и опять тратить деньги на обучение. Лучше сразу подготовить специалиста для конкретной отрасли. Вот такая стоит задача».

Наталья Маскина

фото Игоря Чунусова

«Фармперсонал»