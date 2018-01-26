Квартальный объем продаж Celgene составил 3,5 млрд долл.

В IV квартале 2017 г. объем продаж американской биотехнологической компании Celgene увеличился на 17% и составил 3,5 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Продажи препарата Revlimid за отчетный период увеличились на 21%, составив 2,2 млрд долл.

Квартальный убыток компании составил 81 млн долл. против прибыли 429 млн долл. годом ранее на фоне налоговой реформы в США.

В 2017 г. объем продаж Celgene вырос на 16% и составил 13 млрд долл. Показатель по Revlimid увеличился на 17% – до 8,2 млрд долл. Чистая прибыль составила 2,9 млрд долл. по сравнению с 2 млрд долл. в 2016 г.

В октябре 2017 г. Celgene понизила прогноз объема продаж на год с 13– 13,4 млрд долл. до менее, чем 13 млрд долл. Также компания понизила прогноз и на 2020 г. – с 21 млрд долл. до 19–20 млрд долл.

Квартальные продажи препарата Otezla увеличились на 22% – до 371 млн долл., превысив прогнозы (337 млн долл.). Годовой объем продаж препарата вырос на 26% – до 1,3 млрд долл.

За последние три месяца 2017 г. расходы на R&D достигли 2,7 млрд долл. В IV квартале 2016 г. этот показатель равнялся 1,1 млрд долл.

С начала 2018 г. Celgene уже осуществила две сделки по слияниям/поглощениям. Девятого января компания приобрела частную компанию Impact Biomedicines (сумма сделки может составить до 7 млрд долл.), а двадцать второго – объявила о покупке Juno Therapeutics, также расположенной в США, за 9 млрд долл.

По прогнозу Celgene, в 2018 г. общий объем продаж составит 14,4–14,8 млрд долл. Продажи Revlimid ожидаются в пределах 9,4 млрд долл. Прибыль на акцию ожидается 8,70–8,90 долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»