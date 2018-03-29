ЦРПТ начал поставки оборудования для маркировки лекарств

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) поставил первый комплект оборудования для маркировки лекарств. Его производят на предприятии «Ростеха» «Калугаприбор».

Первый комплект оборудования получил логистический оператор «Сантэнс Сервис».

До конца 2018 года ЦРПТ планирует поставить не менее 200 комплектов оборудования для сериализации и агрегации. У компании есть предварительное соглашение с «Сантэнс Сервис» о поставке до 1 октября 2018 года еще 13 комплектов.

Стоимость комплектов, производимых на «Калугаприборе», на 20–30% ниже иностранных аналогов, приводятся в сообщении слова председателя совета директоров ЦРПТ Михаила Дубина.

Ранее Минпромторг объявлял, что один комплект обойдется производителям в сумму от 3,5 до 9,5 млн рублей. В ЦРПТ говорят, что он будет стоить от 3,1 млн рублей.

ЦРПТ – совместный проект USM Holdings (через «Петер-сервис», 50%), госкорпорации «Ростех» (концерн «Автоматика», 25%) и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого (25%).

Эксперимент по маркировке лекарств проводится с февраля 2017 года. Обязательной для всех типов препаратов она должна стать с 2020 года. С октября 2017 года в проекте «Ростеха» по производству оборудования для маркировки участвует ЦРПТ, госкорпорация вложила в него 20 млн евро.

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