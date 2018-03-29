«Р-Фарм» не видит оснований для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков

В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о том, что против АО «Р-Фарм» может быть возбуждено дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» по фактам, связанным с участием АО «Р-Фарм» в торгах, проведенных Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2017 году, сообщаем, что компания в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

Компания не получала и не обсуждала возможность получения каких-либо преимуществ при участии в государственных закупках лекарственных препаратов ни с Министерством здравоохранения Российской Федерации, ни с каким-либо другим государственным заказчиком.

Проверочные мероприятия по упомянутым выше фактам в отношении компании Федеральной антимонопольной службой не проводились. В случае возникновения необходимости, компания готова сотрудничать с контролирующим органом в вопросах предоставления информации и документов.

Основания для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков, по нашему мнению, отсутствуют.

Мы осознаем серьезность ответственности за своевременность поставок лекарственных препаратов для государственных нужд и предпринимаем все зависящие от нас меры для недопущения просрочек поставок.

Пресс-служба АО «Р-Фарм»

gmpnews