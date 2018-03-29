День борьбы с туберкулезом отмечают во всем мире

По данным Всемирной организации здравоохранения туберкулез входит в список социально значимых заболеваний. Ежегодно болезнь уносит жизни более 1,5 миллионов человек и является одной из 10 ведущих причин смерти в мире. С 1993 года Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием.

Проблема туберкулеза знакома и жителям Иркутской области – в регионе смертность от этого заболевания на порядок выше, чем в среднем по всей стране. Однако положительные тенденции имеются. Как сообщил главный врач Иркутской областной туберкулезной больницы Михаил Кощеев на очередном заседании межведомственной комиссии по профилактике и предупреждению распространения социально значимых заболеваний при городской администрации, в 2017 году в Иркутске зафиксировано снижение заболеваемости туберкулезом, в том числе детской, в 1,2 раза, смертность снизилась в 1,3 раза.

Причина положительного результата – в комплексном подходе, который направлен на противодействие распространения инфекции на территории Приангарья. Помимо работы с населением, повышения его грамотности в области профилактики и предупреждению распространения инфекции, свою значимую роль играют и фармацевтические компании, которые постоянно ведут разработки инновационных лекарственных препаратов.

Так, для российской компании «Фармасинтез» производство противотуберкулезных препаратов – одно из главных направлений деятельности. Внедрение новых разработок является приоритетным. На сегодняшний день 50% российского рынка противотуберкулезных препаратов занимает продукция «Фармасинтез» — каждая вторая таблетка от инфекции произведена именно этой компанией.

В портфеле «Фармасинтеза» более 30 препаратов для лечения туберкулезной инфекции, в том числе и уникальных, не имеющих аналогов в мире, для лечения сложных форм заболевания, не поддающихся лечению антибиотиками. Так, несколько лет назад «Фармасинтез» разработал инновационный препарат для лечения туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью, который был включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Средства российской фармацевтической компании завоевали доверие не только на отечественном рынке, но и поставляются в страны ближнего зарубежья. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан – в этих странах также знают продукцию компании «Фармасинтез». В ближайшее время планируется наладить поставки в Азербайджан.

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