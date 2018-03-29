«Активный Компонент» расширяет линейку производства АФИ

Компания «Активный Компонент» намерена начать производство новых активных фармацевтических субстанций. Менее чем за год предприятие планирует открыть поставки на рынок семи новых АФИ различного назначения, большинство из которых ранее не производилось в России. Объем инвестиций в проект – 8 млн рублей.

Линейку выпускаемых субстанций пополнят вещества, используемые для изготовления препаратов, влияющих на артериальное давление, обмен веществ и иммунную систему, а также антигистаминные средства. Большинство позиций малотоннажные с объемом потребления на отечественном рынке от 100 кг до нескольких тонн в год.

«Технологические возможности позволяют нам сегодня изготавливать свыше 50 фармсубстанций. В перспективе, с расширением производственной базы, мы сможем заметно нарастить объемы и увеличить номенклатурный ряд выпускаемых АФИ – до 10 позиций ежегодно. Для этого уже сейчас мы активно работаем над проработкой возможностей внедрения новых субстанций. В стадии анализа постоянно поддерживается пул из 10-30 позиций. Ряд новых субстанций разрабатывается совместно с заказчиками под индивидуальный запрос. Все фармсубстанции будут выпускаться в соответствии со стандартами GMP», — рассказал президент компании «Активный Компонент» Александр Семёнов.

Активные фармацевтические субстанции компании «Активный Компонент» используются сегодня крупнейшими фармацевтическими компаниями, среди которых: «Фармстандарт», «Хемофарм» и «Нижфарм», входящие в фармхолдинг Stada, «Акрихин», «Вертекс», «Северная звезда», «Озон» и другие.

Компания «Активный Компонент» более 10 лет успешно работает на рынке и является одним из ведущих российских производителей дженериковых активных фармацевтических субстанций. Основной бизнес компании сосредоточен в Санкт-Петербурге. В 2017 году оборот компании превысил 1 млрд рублей. К 2020 году, с запуском второго завода в городе Пушкин, планируется увеличить этот показатель до 4,5 млрд рублей в год. Совокупные производственные мощности предприятия будут доведены до 140 тонн в год.

gmpnews