В Новой Зеландии фармацевты игнорируют правила продажи гомеопатии

Фармацевты игнорируют новый свод правил, требующий информировать покупателей об отсутствии доказательств эффективности препарата, сообщает новостное агентство Новой Зеландии Newsroom.

В рамках эксперимента фармацевтов в четырех аптеках в городе Окленд, Новая Зеландия, спрашивали о том, будут ли «работать» гомеопатические препараты. В трех случаях сотрудники заявили, что препараты будут эффективны, в четвертой аптеке сообщил, что пока доказательств того, что препарат будет работать, не получено.

Обновленный этический кодекс фармацевта 2018 года вступил в силу 12 марта. Он призван заменить кодекс 2011 года, согласно которому в аптеках запрещалась продажа препаратов, у которых отсутствовали достоверные доказательства эффективности. Однако правило повсеместно игнорировалось.

Новый кодекс разрешает продавать гомеопатические препараты только при информировании пациента об отсутствии доказательств эффективности средства. Фармацевтический совет, разработавший этический кодекс, направил информационный бюллетень о новых правилах, касающихся дополнительных и альтернативных методов лечения.

Этический кодекс распространяется на всех сотрудников аптеки, основная цель его создания заключается в защите здоровья, безопасности и благополучия населения.

Нелли Хамзина

«Фармацевтический вестник»