Курганский «Синтез» увеличивает сбыт за счет прямых контрактов с аптеками

Завод «Синтез» (Курган) заключил прямые маркетинговые контракты с аптечными ассоциациями АСНА, «ПроАптека» и «Созвездие». Руководство компании рассчитывает, что такая схема окажется более эффективной, чем работа с дистрибьюторами.

Пресс-служба компании сообщает: договоренности с ассоциациями – часть стратегии, нацеленной на кратное увеличение розничных продаж лекарственных средств, производимых «Синтезом». Речь идет о 50 рецептурных и безрецептурных дженериках, которые будут предлагать покупателям более 8 тыс. аптек по всей стране. Ассортимент «Синтеза» насчитывает более 300 наименований препаратов и медицинских изделий, более 50% портфеля – препараты из списка ЖНВЛП.

По словам директора по коммерции и маркетингу ОАО «Синтез» Андрея Чичерина, снабжение аптек через дистрибьюторское звено не всегда эффективно. На предприятии уверены, что сотрудничество с аптеками позволит кратно увеличить сбыт отдельных медикаментов. Переход фармпроизводителей на прямые контракты с аптечными сетями – рыночный тренд последних лет. По общему мнению, дистрибьюторские компании постепенно теряют рынок, превращаясь в логистических посредников.

Новая стратегия, которую предприятие реализует с конца 2016 г., уже принесла результаты – в 2017 г. завод повысил эффективность продаж и увеличил экспорт. В 2017 г. «Синтез» начал осваивать новые рынки сбыта, в частности, наладил поставки в Афганистан. За счет перехода на прямые контракты с поставщиками сырья предприятию удалось сократить издержки – теперь около 90% субстанций «Синтез» закупает у производителей. К IV кварталу 2019 г. завод намерен инвестировать более 200 млн руб. в оснащение 30 упаковочных линий оборудованием для маркировки лекарственных препаратов.

Михаил Старков

«Фармацевтический вестник»