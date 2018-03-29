«Профарм» не имеет отношения к поставке фальсифицированного препарата Курганский «Синтез» увеличивает сбыт за счет прямых контрактов с аптеками » Лазейки в законе позволяют торговать контрафактной продукцией и не возмещать ущерб Производитель биологических добавок ГК «Мерцана» уже несколько лет проводит в судах, доказывая захват ее товарных знаков недобросовестным конкурентом. При этом сложная система судопроизводства приводит к тому, что доказанный факт использования товарных знаков может быть в худшем случае опровергнут вышестоящей судебной инстанцией. В лучшем случае затяжное рассмотрение дел оставит пострадавшую сторону без финансовой компенсации. Владелец товарных знаков подозревает ответчика в попытке увода со счетов десятков миллионов рублей. «Фармацевтический вестник»