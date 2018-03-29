«Профарм» не имеет отношения к поставке фальсифицированного препарата

22 марта интернет-портал «ФВ» сообщил, что в Краснодарском крае прокуратура пресекла попытку поставить больнице фальсифицированный препарат. В материале со ссылкой на прокуратуру говорилось, что фальсифицированный препарат был поставлен в рамках торгов, которые прошли 16 марта этого года, с начальной максимальной ценой контракта чуть более 520 тыс. рублей. Победителем в нем стало иркутское ООО «Профарм» (учредители ОАО «Фармасинтез» — 20% и Викрам Пуния – 80%, сведения rusprofile.ru). Это не соответствует действительности.

Государственный контракт по итогам вышеназванного аукциона пока не заключен. С препаратом, о котором идет речь, «Профарм» стал участвовать в госторгах лишь в 2018 году. Редакция газеты «Фармацевтический вестник», лично автор статьи Екатерина Погонцева приносят извинения ООО «Профарм», ОАО «Фармасинтез» и г-ну Пуния за допущенную ошибку.

В действительности Белореченская межрайонная прокуратура Краснодарского края обнаружила поставку в 2017 г. шести упаковок препарата, предназначенного для лечения рассеянного склероза, с признаками фальсификации. Средство было произведено без лицензии и не имело документов, подтверждающих его происхождение, качество и безопасность.

В настоящий момент фальсифицированный препарат изъят из гражданского оборота, помещен в карантинную зону. Главному врачу ГБУЗ «Центральная районная больница муниципального образования Белореченский район» объявлено предостережение о недопущении оплаты поставки и использования указанного препарата. Материалы проверки переданы в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных лекарственных средств).

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»