Эксперт: число аптек сократится уже в этом году

Схлопывание рынка, а именно сокращение числа аптек, произойдет чуть раньше, чем прогнозировали аналитики, — процесс начнется уже в этом году, считает генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк.

«Все ведущие дистрибьюторы отпускают товар аптекам только под банковскую гарантию. Естественно, что не все аптеки смогут предоставить этот документ. Ожидается схлопывание рынка в плане сокращения аптек, которые жили за счет товарных кредитов. В 18-м году мы это увидим», — заявил Сергей Шуляк, выступая сегодня на интерактивной дискуссии участников фармацевтического рынка, организованной компанией ЕY.

Аналитик также отметил, что относиться к этому процессу можно и с определенной долей оптимизма: правила игры на рынке, где останутся сильные игроки, станут более прозрачными.

«Фармацевтический вестник»