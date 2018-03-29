Пензенское УФАС России выдало предупреждение о прекращении недобросовестной конкуренции

В Пензенское УФАС России поступило обращение на действия ООО «Аптечный склад «Пенза» по вопросу недобросовестной конкуренции при розничной реализации аптечной продукции под вывеской «Аптечный склад».

В УФАС сочли, что действия ООО «Аптечный склад «Пенза» могут отвлечь потребителя от добросовестных субъектов предпринимательской деятельности и создать у потребителя определенное впечатление о продавце фармацевтической продукции, которое не соответствует действительности. Следовательно, конкуренты могут потерпеть убытки в результате перераспределения спроса.

По результатам рассмотрения обращения УФАС выявило в действиях ООО «Аптечный склад «Пенза» признаки недобросовестной конкуренции и нарушение ст.14.2 Закона о защите конкуренции.

Компании выдано предупреждение о необходимости прекращения использования на территории Пензенской области в рамках осуществления деятельности по розничной реализации аптечной продукции (на вывесках аптечных пунктов, в рекламе и т.д.) наименования «Аптечный склад».

Если компания выполнит требования, дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждаться не будет, сообщили в пресс-служба Пензенского УФАС России.

«Фармацевтический вестник»