В Иркутске освоят 3D-печать стоматологических капп

Иркутская компания «Цифротех» намерена наладить производство пластиковых стоматологических капп-элайнеров, используемых в ортодонтии в качестве альтернативы брекетам. Объем инвестиций в первый этап проекта – 1,5 млн рублей.

По словам директора ООО «Цифротех» Михаила Халгаева, большая часть инвестиций – это его собственные средства, еще 620 тысяч рублей выдал Фонд микрокредитования малого и среднего бизнеса Иркутска на покупку 3D-принтера.

Михаил Халгаев планирует выпускать элайнеры – прозрачные стоматологические каппы, которые в ряде случаев могут быть альтернативой брекетам. Они будут стоить дешевле иностранных аналогов на 30%, обещает предприниматель, их конечная стоимость для потребителя составит 120 тысяч рублей. Халгаев уже договорился с пулом стоматологов-ортодонтов в Иркутской области, которые предложат продукцию «Цифротеха» своим пациентам. Первая партия поступит в мае.

В перспективе, говорит Михаил Халгаев, он планирует с помощью 3D-печати также производить эндопротезы суставов.

На российском рынке присутствуют несколько брендов элайнеров – американские Invisalign и OrthoSnap, немецкие элайнеры K-Line, итальянские AirAlign и две отечественные марки – Star Smile и 3D Smile. Однако сама услуга больше распространена в Москве, где производители имеют партнерские и собственные клиники.

Компания «Цифротех», как следует из системы СПАРК-Интерфакс, зарегистрирована в августе 2017 года, ее единственным владельцем является Михаил Халгаев. Финансовые показатели компании не раскрываются. До 2017 года Халгаев возглавлял Фонд микрокредитования малого и среднего бизнеса Иркутска, который теперь выдал кредит на покупку оборудования.

Технологии 3D-печати осваивают разные участники медицинской отрасли и в различных ее сегментах. Например, троицкий «Техноспарк» и питерская компания «ЛВМ АТ» в 2017 году объявили о создании «трехмерной медицинской типографии». Авторы проекта намерены печатать индивидуализированные эндопротезы суставов. В России их устанавливают меньше тысячи в год, говорил Vademecum гендиректор «ЛВМ АТ» Олег Лысак, притом что общее количество количество операций по замене суставов уже в 2015 году составило, по разным оценкам, от 80 до 90 тысяч.

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