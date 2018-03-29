Близкого к «Эскому» поставщика хотят признать банкротом

ООО «ЭСТМедикал», поставщик ставропольского холдинга «Эском» и инициатор его банкротства, сам может стать фигурантом дела о несостоятельности. Такой иск в Арбитражный суд Ставропольского края направил производитель стеклотары – АО «Кавминстекло». Долг «ЭСТМедикал», как утверждает истец, составляет 20 млн рублей.

Первое заседание по иску АО «Кавминстекло» состоится 24 апреля.

В материалах дела нет подробностей, за исключением суммы долга «ЭСТМедикал» перед «Кавминстекло» – 20 млн рублей. Такой долг образовался в 2016 году, после того как ООО «ЭСТМедикал» взяло на себя обязательства погасить часть задолженности концерна «НПК Эском». Всего «ЭСТМедикал» предстояло перечислить 28,1 млн рублей, но «Кавминстекло» получило только 8,1 млн рублей.

Тогда АО «Кавминстекло» добилось погашения долга в арбитраже. Апелляционную жалобу «Эскома» в феврале 2018 года суд отклонил.

ООО «ЭСТМедикал» формально не имеет отношения к «Эскому» и позиционируется себя как поставщик холдинга. Однако представитель акционеров «Эскома» Владимир Надточий в марте 2017 года высказал Vademecum предположение, что «ЭСТМедикал» аффилирован Сергею Азирову, бывшему совладельцу концерна и члену совета директоров. Он подтверждает эту связь тем, что некоторое время гендиректором этой компании являлся Андрей Водолазкин – «бывший, а возможно, и нынешний коммерческий директор «Эскома». Владелица «ЭСТМедикал» Мариам Газикова, по словам Надточия, также «может входить в близкий круг Азирова».

Эту версию косвенно подтверждает состоявшаяся в феврале 2016 года продажа «Эскомом» питерского «Медполимера» за 123 млн рублей двум физлицам: пакет в 54,99% достался Нурутдину Газикову, в 45% – Зелиману Чхакиеву. Сторона Азирова называет продажу «Медполимера» вынужденной мерой, призванной не допустить остановку работы предприятия. «Нурутдин Газиков и Зелиман Чхакиев – известные в СКФО предприниматели. Ранее мы работали с ними в части поставок сырья и материалов», – говорил Vademecum Сергей Азиров.

Разбирательства с АО «Кавминстекло» идут на фоне других дел, связанных с «Эскомом» и корпоративным конфликтом его акционеров. В феврале 2016 года с иском о банкротстве концерна обратилось ООО «ЭСТМедикал», из-за чего июне 2016‑го арбитраж Ставропольского края ввел в «Эскоме» процедуру наблюдения. В октябре 2017 года истец и ответчик подписали мировое соглашение.

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