АКАР выступила против запрета рекламы лекарств

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) направила в Правительство РФ, ФАС, Минэкономики, Торгово-промышленную палату и другие ведомства письма о возможных негативных последствиях запрета рекламы лекарств. С такой инициативой в начале 2018 года выступили депутаты ЛДПР.

В АКАР оценили ущерб от запрета рекламы препаратов на радио и телевидении в 33,4 млрд рублей. Это 18,8% от всей рекламы на этих площадках. Запрет, предложенный депутатами ЛДПР, приведет к падению выручки СМИ, говорится в письме, с которым ознакомилась газета «Коммерсантъ».

Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 24 закона «О рекламе», дополнив ее нормой, согласно которой «реклама лекарственных средств в теле- и радиопрограммах не допускается».

Аргументы у разработчиков документа следующие: опрос россиян показал, что только 13–20% из них посещают врача, а 60% – во многом из-за навязчивой рекламы – предпочитают самолечение.

В настоящее время действует запрет на рекламу рецептурных препаратов. Представители отрасли не раз предлагали снять его.

Депутаты же, напротив, в течение последних пяти лет предлагают ввести ограничения и для безрецептурных лекарств. Однако ни одно подобное предложение реализовано не было. В АКАР же регулярно выступают против этих инициатив. В 2015 году, например, сопредседатель комиссии Ассоциации коммуникационных агентств России по связям с государственными органами Александр Митрошенков говорил, что запрет на такую рекламу приведет не только к убыткам СМИ, но и к дефициту информации о препаратах у россиян.

Фармкомпании действительно являются одними из крупнейших рекламодателей на разных площадках, предпочитая в основном телевидение. Отраслевое издание AdIndex подготовило для РБК тематический рейтинг по итогам 2017 года, в котором пятое место заняла российская «Отисифарм», потратившая на рекламу 4,52 млрд рублей.

Далее следуют GSK Consumer Healthcare (седьмое место), направившая на эти цели 3,86 млрд рублей, Berlin-Chemie/Menarini (16-е место) – 2,82 млрд рублей, Johnson & Johnson (18-е место) – 2,76 млрд рублей, Sandoz (26-е место) – 2,35 млрд рублей, Bayer AG (30-е место) – 2,21 млрд рублей.

Источник: Коммерсантъ

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