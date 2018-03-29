Гендиректором биофармкомпании «ФОРТ» назначен Иван Чекальников

Иван Чекальников возглавил биофармацевтическую компанию «Форт» в марте 2018 года. На новой должности он будет отвечать за развитие компании, расширение продуктового портфеля, развитие производственных мощностей, а также участвовать в формировании стратегии.

«Мы рады приветствовать в команде человека с большим опытом работы с производственными активами, в частности, в биофармацевтической сфере, — говорит президент Marathon Group Александр Винокуров. — Желаем ему успехов и развития в нашей команде».

С 2011 года Иван занимался производством вакцин и развитием бизнеса в России бельгийской компании Glaxosmithkline Biologicals (в портфель GSK входят вакцины против гепатита, ветряной оспы, противопростудные средства «ТераФлю» и «Колдрекс»).

Затем несколько лет руководил производственным кластером, объединяющим активы на территории России, Украины и Белоруссии в компании Unilever.

С 2016 года возглавлял производственный блок Группы Компаний «Нижегородский масло-жировой комбинат» (бренды: майонез «Ряба», маргарины «Хозяюшка», «Астория»), в который входили 12 производственных площадок, группа закупок, отдел исследования и развития, логистический департамент и служба качества.

В 1998 году Иван окончил Московский авиационный технологический университет по специальности инженер по производству авиационных двигателей и энергетических установок.

gmpnews