Встреча депутатов с представителями фармацевтической компании

Депутаты Ярославской городской думы комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению провели деловую встречу с представителями французской фармацевтической компании «Санофи Пастер». Депутатам рассказали о деятельности компании и производимых лекарственных препаратах. Французские коллеги уделили особое внимание проблемам, связанным с вакцинированием населения, особенно детей, от таких серьезных заболеваний как дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит.

Во Франции существует очень сильное вакцинальное антилобби, которое ведет целенаправленную работу с населением по отказу от прививок детям от смертельно опасных инфекций. Мы знаем, что и в России существует такое мнение. Наша задача – сообща противостоять этой негативной тенденции, — подчеркнул коммерческий директор вакцинального бизнеса в России компании «Санофи Пастер» Сергей Львов.

Представители компании предложили депутатам поддержать их предложение о расширении регионального календаря прививок и включить туда прививку от менингита. По словам Анны Климовой, старшего менеджера компании по работе с ключевыми клиентами, это серьезное заболевание, последствия которого могут быть самыми непредсказуемыми, вплоть до смертельного исхода. Прививка от менингита поможет обезопасить население от данного заболевания. Подобный опыт уже имеется в других регионах России.

— Мы должны усиливать разъяснительную работу с населением, особенно с родителями, о необходимости вакцинации. У нас не хватает системной профилактической работы по данному направлению, — отметил депутат Думы Иван Парамонов.

Решение о расширении регионального календаря прививок будет принимать департамент здравоохранения Ярославской области. Если руководство департамента выйдет в Думу с таким предложением, мы его обязательно рассмотрим, поскольку оно направлено на улучшение здоровья населения Ярославской области, — сказала председатель комитета Лариса Ушакова.

duma.yar