Курское ОАО «Фармстандарт-Лексредства» занимает лидирующие позиции в стране по производству лекарственных препаратов

Сегодня в Доме Советов губернатор Александр Михайлов и генеральный директор ОАО «Фармстандарт-Лексредства» Евгений Прохода обсудили результаты деятельности курского предприятия за прошлый год и планы по развитию производства. По итогам встречи подписан протокол на 2018 год к действующему соглашению о сотрудничестве администрации Курской области, ОАО «Фармстандарт-Лексредства» и Федерации профсоюзных организаций области.

Курский производитель лекарств является одним из лидеров фармацевтического рынка страны. Предприятие вышло на третье место в регионе (после МГОКа и КАЭС) по объему производства. За 2017 год в консолидированный бюджет перечислено более миллиарда рублей, из них в областную казну — 367 миллионов рублей.

В основной капитал инвестировано за прошлый год более 700 млн руб. Еще 388 млн руб. направлено на реализацию проекта по организации производства пульмопорошков. С его вводом в эксплуатацию курский завод станет основным производителем препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей в России. В 2018 году инвестиционный проект «Организация производства пульмопорошков» с объемом инвестиций более 1,9 млрд рублей будет продолжен. Новое производство заработает на полную мощность уже в июле этого года.

Ежегодно здесь ведется разработка и освоение новых лекарственных препаратов, в том числе импортозамещающих. За прошедший год ассортимент выпускаемой продукции пополнили пятнадцать препаратов, столько же будет разработано и в текущем году, а всего здесь сегодня производят порядка четырехсот различных лекарственных препаратов. На предприятии трудятся почти 1 900 человек. Среднемесячная зарплата составила 42 тыс. рублей, что в 1,6 раза превышает целевой показатель для обрабатывающих производств. И в этом году запланировано ее повышение.

В рамках реализации социальных программ города Курска и Курской области «Фармстандарт-Лексредства» оказало помощь государственным и общественным организациям на сумму 16,6 млн руб. Проводится активная политика по социальной поддержке работников. Организована дотация на питание всего персонала, выплачивается материальная помощь при лечении сотрудников и ветеранов завода, материальная помощь при рождении детей и выплата родителям первоклассников, оплачивается санаторное лечение работников и оздоровление детей в лагерях. По итогам 2017 года на социальную помощь направлено 31,6 млн руб.

Обучение, переподготовку и повышение квалификации в специализированных образовательных учреждениях прошли 363 сотрудника предприятия. На заводе внедрена система управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью. Затраты на данные цели по итогам 2017 года составили 37,2 млн руб.

Оценивая итоги выполнения соглашения, губернатор выразил признательность Евгению Проходе за плодотворное взаимодействие, отметив, что предприятие «Фармстандарт-Лексредства» может служить сегодня примером для других, как в вопросах развития производства и выполнения взятых на себя обязательств, так и в реализации эффективной социальной политики.

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