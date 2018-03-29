Дистанционная торговля лекарствами с акцентом на аптеки должна укрепить аптечное звено

«Если в дистанционной торговле лекарствами акцент будет сделан на дистрибьюторов, то поток покупателей в аптеки будет зависеть не от работы самой аптеки, а исключительно от активности онлайн-площадок дистрибьюторов и их желании сотрудничать с той или иной аптекой, что содержит в себе риски утраты субъектности, стремительного сокращения аптечных организаций и монополизации розничного рынка торговли лекарствами. Запуск дистанционной торговли лекарствами с акцентом на аптеки, а именно информирование о продаваемых препаратах, и доставка лекарств самой аптекой, будет способствовать укреплению аптечного звена», — сообщил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев в рамках бизнес-бранча ИД «Коммерсантъ» E-pharma & New Retail: что ждет фармотрасль России в 2018 году.

Задача законопроекта о дистанционной торговли лекарственными средствами заключается в повышение доступности лекарств для населения. С запуском дистанционной торговли в этой сфере будет развиваться конкуренция, потребитель сможет с легкостью сравнивать и обобщать информацию по ценам на лекарства и выбирать предложение по наилучшей цене.

Участники дискуссии также обсудили перспективы продаж безрецептурных препаратов, тренды фармрынка, нужды потребителей и возможности продаж лекарств в торговых сетях.

«Законопроект Минпромторга о розничной торговле лекарствами в настоящей редакции ничего нового не вносит. Уже сейчас торговая организация вправе осуществлять розничную торговлю безрецептурными и рецептурными препаратами в соответствии с требованиями Закона об обращении лекарственных средств, предусматривающими в том числе необходимость получения лицензии на фармацевтическую деятельность. Кроме того, уже сегодня многие торговые сети заключают партнёрские соглашения с аптечными организациями по открытию аптек на территории магазинов соблюдением лицензицонных требований – таким образом, законопроект о продаже лекарственных препаратов в торговых сетях фактически устарел», — отметил Тимофей Нижегородцев.

gmpnews