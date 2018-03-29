Пятигорскому медико-фармацевтическому институту исполняется 75 лет

Своеобразным подведением итогов всей многогранной образовательной и научной деятельности Пятигорского медфарминститута станет «Неделя науки ПМФИ», которая впервые пройдет в рамках празднования 75-летия института в мае-июне 2018 г.

Грядущий 2018 год для Пятигорского медико-фармацевтического института особенный. Это год славного юбилея – 75-летия вуза, преемника Пятигорского фармацевтического института и Пятигорской фармакадемии.

Пятигорский фармацевтический институт был основан в 1943 году (Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 27.03.1943 № 5597р). Таким образом, дата создания вуза считается 27 марта 1943 года.

В настоящее время Пятигорский медико-фармацевтический институт (ПМФИ) является филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Вуз включен в реестр вузов ЮНЕСКО и выступает гарантом престижного образования.

ПМФИ является крупнейшим фармацевтическим вузом России, имеющим богатые образовательные и научные традиции, собственные научные школы. Здесь функционируют 23 кафедры и 65 подразделений. Численность профессорско-преподавательского состава — более 350 человек, четвертая часть из них – молодежь в возрасте до 35 лет. В вузе работают 50 докторов и более 200 кандидатов наук.

Директором ПМФИ является доктор медицинских наук Всеволод Леонидович Аджиенко.

Вуз проводит подготовку по шести специальностям высшего образования с присвоением соответствующих квалификаций: «Фармация» (провизор), «Медицинская биохимия» (врач-биохимик), «Стоматология» (врач-стоматолог общей практики), «Специальное (дефектологическое) образование» (логопедия) (академический бакалавр) и «Менеджмент» (в сфере здравоохранения) (прикладной бакалавр). С 2017 года открыт прием на специальность «Лечебное дело» (с присвоением квалификации врача общей практики).

По специальности «Фармация» ПМФИ традиционно имеет самый большой набор, по этой специальности выделяется 250 бюджетных мест. Также в вузе на базе медицинского колледжа осуществляется подготовка специалистов со средним профессиональным образованием – фармацевтов (специальность «Фармация») и зубных техников (специальность «Стоматология ортопедическая»).

В 2017 году в ПМФИ было открыто новое направление обучения по образовательным программам высшего образования – ординатура, и впервые проведен набор сразу по семи специальностям. Из них — по четырем специальностям ординатуры в области клинической медицины: «Стоматология терапевтическая», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология детская», «Ортодонтия» и трем специальностям ординатуры в области фармации: «Фармацевтическая технология», «Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая химия и фармакогнозия».

На протяжении 35 лет вуз еще осуществляет подготовку по программам дополнительного профессионального образования. Только в прошедшем 2017 году по данному направлению обучено свыше 5 тыс. медицинских и фармацевтических специалистов. Важно подчеркнуть, что институт в настоящее время приступил к реализации программ непрерывного медицинского и фармацевтического образования, обеспечивая, таким образом, переход к новой модели непрерывного профессионального совершенствования через всю жизнь, внедряя самые современные образовательные технологии, в том числе – дистанционные.

В ПМФИ большое значение уделяется научным исследованиям, а также разработке конкретных лекарственных препаратов. На сегодняшний день выполняется ряд государственных контрактов по разработке инновационных отечественных лекарственных препаратов, соисполнителями которых являются волгоградский и пятигорский вузы. ВолгГМУ составляет ядро Волгоградского химико-фармацевтического кластера, и дальнейшая совместная работа с ПМФИ будет и далее расширена благодаря наличию в Пятигорске научных школ по фармацевтической технологии, фармацевтическому анализу и фармакогнозии.

В научном портфеле ученых ПМФИ — разработка нового комплексного препарата для лечения туберкулеза и проказы; препаратов для лечения СПИДа, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, язвенной болезни, диабета, мигрени и многих других патологий.

Наличие в ПМФИ собственного современного центра доклинических исследований позволяет ежегодно испытывать по заказу фармпредприятий до 25 лекарственных препаратов, в том числе оригинальных лекарственных средств. Таким образом, благодаря, в том числе и пятигорским учёным, за последние пять лет в российских аптеках появились десятки новых лекарств!

gmpnews