Движущей силой развития российского фармпрома в январе-феврале выступила Rx-продукция

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет обновление БД Производство ЛП в России (помесячно) по итогам февраля 2018 г.

Итоги февраля принципиальных изменений в работу отечественного фармпрома, увы, не принесли. Суммарно за первые два месяца текущего года объём отгрузок составил 46,9 млрд руб. (в ценах отгрузки, с учётом НДС). Рублёвая динамика к аналогичному периоду 2017 г. составила –1,3%. Натуральные темпы роста тоже в минусе, суммарно с начала года российские компании произвели порядка 670 млн упак. ЛП, это на 4,9% меньше, чем годом ранее. Отрицательную динамику по-прежнему обеспечивают безрецептурные ЛП, натуральная динамика по ОТС составила за период -9,5%, категория Rx, напротив, в плюсе (+3,8%).

Несмотря на общий отрицательный итог за первые два месяца, всё-таки нужно констатировать некоторое улучшение ситуации в феврале по сравнению с январём. Денежный объём произведённой продукции в феврале 2018 вырос на 0,7% к аналогичному месяцу 2017 г., суммарно за период было произведено ЛП на общую сумму 24,9 млрд руб. (в ценах отгрузки, с учётом НДС). Натуральные объёмы при этом хоть и сокращались, но всё-таки падение было меньше январских значений (–4,2% против –5,7%).

Наибольший натуральный спад продаж за первые два месяца 2018 г. зафиксирован по компаниям «Фармстандарт» (–24%) и «Татхимфармпрепараты (–19%). Максимальную динамику по ТОР-20 продемонстрировали компании: «Промомед» и «Славянская Аптека», объёмы отгрузок данных производителей за год выросли соответственно в 3,7 и 3,6 раза. Ключевым продуктом для «Промомед», как с точки зрения объёма продаж, так и в отношении динамики пока выступает Цефтриаксон, за год производство препарата выросло практически в 100 раз. «Славянская аптека» растёт во-многом благодаря Нафтизину, отгрузки препарата за год выросли в 3,9 раз.

Динамика производства ЛП в России (включая производство ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за период январь 2017 – февраль 2018 гг., в натуральном (упаковки) и денежном выражении (RUB, включая НДС)

gmpnews