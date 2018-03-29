Bayer, Novartis и Teva возглавили рейтинг по объему продаж в России в феврале

По данным DSM Group, объём коммерческого рынка лекарственных препаратов в феврале 2018 г. составил 80,6 млрд руб. (в розничных ценах). По сравнению с январём ёмкость рынка выросла на 4,0%. В сравнении с февралём 2017 г. в текущем году объёмы продаж увеличились на 4,8%.

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в феврале 2018 г. не изменилась по сравнению с январём и составила 183,2 руб. Структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в феврале 2018 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменений в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. вырос по отношению к февралю 2017 г. на 0,3%. На 0,3% относительно февраля прошлого года сократилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. сократился с 46,4% в феврале 2017 г. до 44,7% в феврале 2018 г. Доля дорогостоящих препаратов составила 38,6%, что на 1,7% выше веса группы в предыдущем году и на 0,7% меньше, чем в январе. По итогам февраля 2018 г. 59,8% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они занимали 31,8%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам февраля 2018 г. на 33,5% был представлен рецептурными препаратами и на 66,5% безрецептурными лекарствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделён пополам (49,0% и 51,0% соответственно).

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в феврале 2018 г. возглавила компания Bayer, на втором месте – Novartis, на третьем месте – Teva. ТОП-3 бренда ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам февраля 2018 г. состоял из таких препаратов, как «Ингавирин» (0,9%), «Кагоцел» (0,8%); на третьем месте – «Нурофен» (0,7%). Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в феврале 2018 г. увеличился на 1,8% относительно января и составил 4,4 млрд. руб. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД во втором месяце 2018 г. вырос на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 29,2 млн. упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в феврале 2018 г. по сравнению с январём снизилась на 2,6% и составила 151,2 руб. ТОП-3 производителя БАД занимает 26,5% рынка в феврале в стоимостном выражении, рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (15,7%), Pharma-Med (5,5%), Отисифарм (5,3%).

gmpnews