В ОЭЗ «Санкт-Петербург» сдан производственный корпус МБНПК «Цитомед»

ГК «Фармконтракт» завершила все пуско-наладочные работы в производственном комплексе Медико-биологического научно-производственного комплекса «Цитомед», созданного в ОЭЗ «Санкт-Петербург» с целью выпуска активных фармацевтических субстанций на основе переработки животного сырья и синтеза пептидов. Запущенная сервисной службой ГК «Фармконтракт» линия из 20 реакторных систем швейцарского производства компании BuchiGlasUster позволит осуществлять синтез пептидных цепочек любой сложности.

Научно-промышленный комплекс МБНПК «Цитомед» в ОЭЗ «Санкт-Петербург» — это 2 площадки: производственно-лабораторный и производственный корпуса, — созданные для расширения исследовательских и производственных возможностей предприятия. Самый известный,успешно внедренный в клиническую практику и популярный среди населения препарат, один из главных брендов МБНПК «Цитомед», активно используемый против гриппа и простуды — Цитовир-3®. Именно для субстанции, входящей в этот препарат, прежде всего, инженеры-технологи ГК «Фармконтракт» осуществляли подбор и поставку оборудования. Учитывая специфику производства субстанции, которую получают в ходе многостадийного химического синтеза с последующей очисткой и сушкой, специалисты ведущего химико-фармацевтического холдинга России спроектировали линию, включающую более 60 единиц реакторного и ёмкостного оборудования BuchiGlasUster (Швейцария), в том числе эмалированные аппараты 100 – 160 л, стеклянные аппараты 30–50 л, а также полный комплект трубопроводной обвязки BuchiFlex, связывающий их в единый комплекс, позволяющий осуществлять весь цикл получения субстанции, начиная от стендов подготовки реагентов, и заканчивая стендами для перекристаллизации и флеш-хроматографической очистки продукта с последующей регенерацией растворителей, катализаторов и сорбентов. Помимо этого производственная линия МБНПК «Цитомед» оснащена взрывозащищенными ротационными испарителями BUCHI Labortechnik.

Почему предпочтение отдали швейцарским реакторным системам?

«Цитомед» — это одна из первых российских фармацевтических компаний-производителей лекарственных препаратов, работающих по стандартам GMP, которая в ближайшем будущем будет иметь возможность осуществлять на своем предприятии полный цикл производства АФИ: от промежуточных интермедиатов до готовой очищенной субстанции. А значит и производственные линии для получения активных фармацевтических субстанций на основе синтетических пептидов и пептидов от переработки животного сырья должны создаваться с учетом этих стандартов. Поэтому, инженеры-технологи ГК «Фармконтракт», учитывая все возможные сложности, предпочли использовать проверенного европейского поставщика, оборудование которого соответствует самым жёстким стандартам европейского качества.

«Стремясь обеспечить максимальную чистоту будущего продукта и безопасность для персонала, ещё на этапе проектирования мы прорабатывали комплектацию с учётом особенностей химических процессов, выбирая материалы и комплектующие, не способные привести к контаминации, а также обращали особое внимание на вопросы пожаро-взрывобезопасности, — поясняет заместитель генерального директора Оксана Якименко. — Совместно с представителями МБНПК «Цитомед» мы проработали технологическую схему производственного корпуса и сформировали с учетом заданной мощности будущего цеха (более 100 кг синтетических пептидов) перечень необходимого оборудования. Ещё одним важным требованием к создаваемому производству была его максимальная гибкость и универсальность, в перспективе позволяющая осуществлять быстрый переход к производству других фармацевтических субстанций без существенных вложений».

Созданные линии по синтезу, выделению и очистке фармсубстанций позволит МБНПК «Цитомед» выпускать 1200 кг субстанций на основе переработки животного сырья и более 250 кг синтетических пептидов в год.

Медико-Биологический Научно-Производственный Комплекс «Цитомед» (МБНПК «Цитомед») – инновационная научно-производственная фармацевтическая компания полного цикла. Она основана в 1989 году для разработки и внедрения в медицинскую практику оригинальных лекарственных препаратов, основанных на исследованиях влияния на организм человека пептидов – особых биологически активных веществ, выделенных из различных органов и тканей животных или полученных с помощью химического синтеза.

ГК «Фармконтракт» — ведущий химико-фармацевтический холдинг России – крупнейшая компания, предоставляющая весь комплекс услуг по созданию и оснащению химико-фармацевтических и биотехнологических производств, объектов химического синтеза от идеи до выпуска первой партии продукта. В активе компании большой опыт организации «под ключ» аналитических и исследовательских лабораторий, полного цикла производства готовых лекарственных форм и фармацевтических субстанций. Консолидация проектировочных, строительных и инженерных решений с интеграцией конкретных единиц оборудования различных производителей в единую технологическую линию в структуре одного исполнителя обеспечивает заказчику успешный ввод объектов в эксплуатацию в установленный срок.

По материалам Пресс-службы ГК «Фармконтракт»

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