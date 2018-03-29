Латвийские предприниматели построят фармзавод в Узбекистане

Руководство Джизакской области Узбекистана подписало меморандум о намерениях по строительству фармзавода в свободной экономической зоне Zomin Pharm.

Предприятие экс-министра здравоохранения Латвии Гунтиса Белевича SVC Group построит фармацевтический завод в Узбекистане, сообщила латышская газета Diena.

«У Савицкиса очень большой опыт в реализации таких проектов в этом регионе — в прошлом году он построил в Узбекистане огромную работающую на газе электростанцию. Наш проект — подобного масштаба. Речь идет о заводе фармацевтической химии, который производит сырье для заводов, выпускающих готовые лекарства и в той же стране, и в соседних странах, а также на экспорт в ЕС и другие страны. Мы планируем построить химический фармзавод, у которого будет сертификат GMP (хорошей производственной практики), дающий возможность поставлять на экспорт выпускаемые вещества», — сказал в интервью газете Белевич.

На заводе планируется также выпускать активные вещества, которые широко используются в фармацевтической индустрии для производства готовых лекарственных форм, но у которых истек срок патентной защиты. Если проект будет реализован, завод сможет выпускать и оригинальные продукты.

Предприятие SVC Group было зарегистрировано 9 февраля 2018 года. Его основной капитал — 100 тысяч евро.

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