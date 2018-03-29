Минпромторг дорабатывает законопроект о продаже лекарств в торговых организациях

Проект закона о продаже безрецептурных лекарственных средств дорабатывается с учетом замечаний всех ведомств. Об этом на бисзнес-бранче «E-pharma & New Retail: что ждет фармотрасль России в 2018 году» рассказала заместитель начальника отдела развития внутренней торговли Минпромторга России Марина Сеидова. Какие-либо подробности она комментировать не стала.

Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев в свою очередь отметил, что обсуждать проект Минпромторга бессмысленно и бессодержательно.

«Мы подробно проанализировали проект, он не то чтобы разрешает торговать лекарственными препаратами торговым организациям, он накладывает дискриминационную норму на них. Сейчас торговые сети имеют право получить лицензию и торговать и рецептурными, и безрецептурными лекарствами. А в проекте написано только про безрецептурные препараты. Странный законопроект, мы его смотрели и так и эдак, но никакого второго дна там нет. Можно вообще подумать, что он был задуман в интересах аптечных сетей», – отметил он.

Исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова пояснила, что фармкомпаниям все-таки есть о чем беспокоиться. Дело в том, что на сайте публикации проектов нормативных актов была опубликована только часть пояснительной записки. В федеральные органы исполнительной власти отправлен другой вариант, где говорится о необходимости кроме всего прочего внести изменения в постановление Правительства РФ №584 от 16.07.2009 г. «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».

«То есть тому, кто хочет открыть аптеку, необходимо следовать правилам лицензирования. А тому, кто хочет только торговать безрецептурными препаратами, достаточно уведомить об этом. Нам кажется, что тем самым создаются дискриминационные условия для участников аптечного рынка. И еще – наша организация представляет фармацевтический бизнес, нам тоже часто хочется упростить регулирование, но надо упрощать до каких-то пределов, знать границы», – отметила глава СПФО.

Тимофей Нижегородцев обратил внимание, что пояснительная записка не является документом. Однако представители фармотрасли отметили, что продолжат внимательно следить за судьбой этого законопроекта.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»