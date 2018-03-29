Дело о рекламе таблетированных конфет заняло первое место в рейтинге ФАС РФ

Президиум ФАС России утвердил рейтинг прецедентных дел территориальных органов ФАС за 2017 год. Дело о рекламе целебных конфет «Офтальмин» на Радио России, которым занималось Волгоградское УФАС, завоевало первое место в номинации дел по рекламе и недобросовестной конкуренции.

Напомним, УФАС по Волгоградской области признало рекламу таблетированных конфет ненадлежащей. Хотя в конце ролика, который транслировался по радио, и упоминалось, что «Офтальмин» не является БАДом и лекарственным средством, общий тон рекламного сообщения создавал у слушателя впечатление, будто товар обладает лечебными свойствами и рекомендован людям, имеющим проблемы со зрением. Это подтверждалось и жалобой от потребителя, который заказал конфеты, но не получил ожидаемого эффекта.

Рекламораспространитель ФГУП ВГТРК был оштрафован за нарушение законодательства о рекламе, обжаловал решение УФАС в суде, но безуспешно. Арбитражный суд Волгоградской области подтвердил правоту антимонопольного органа. Решение вступило в силу.

– Это очень важно и значимо для антимонопольного органа, – рассказывала «ФВ» заместитель руководителя Волгоградского УФАС Ирина Никуйко по итогам рассмотрения дела Арбитражным судом. – По словам представителя ВГТРК, таких решений в его практике еще не было.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»