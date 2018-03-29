Минздрав закупает препараты в рамках программы «7 ВЗН»

Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарств в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей».

— Антиингибиторный коагулянтный комплекс: лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 ЕД

Начальная (максимальная) цена контракта: 826 840 973,45 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 09.04.2018 09:00.

— Антиингибиторный коагулянтный комплекс: лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 ЕД

Начальная (максимальная) цена контракта: 211 305 600,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 13.04.2018 09:00.

— Фактор свертывания крови VIII: лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий 200-450 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 675 037,50 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 13.04.2018 09:00.

— Фактор свертывания крови VIII: лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий 800-1700 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 785 176 980,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 13.04.2018 09:00.

— Фактор свертывания крови VIII: лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий 800-1700 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 785 184 400,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 13.04.2018 09:00.

«Фармацевтический вестник»