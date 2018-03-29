Исполнительный директор Novartis планирует увеличить продажи в Китае более чем вдвое

Исполнительный директор швейцарской фармацевтической компании Novartis Васант Нарасиман планирует в ближайшие пять лет увеличить объем продаж в Китае более чем вдвое, сообщает Bloomberg. Это станет возможным благодаря принятым в КНР мерам по ускорению процесса одобрения новых препаратов.

Кроме того, благодаря значительным изменениям в регуляторном процессе Novartis намерена проводить в Китае заключительные стадии клинических исследований.

Компания особенно надеется на расширение доступности CAR-T-препаратов, в т.ч. Kymriah.

Novartis также продает в Китае противоастматическое средство Xolair и препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний Entresto.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»