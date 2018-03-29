В Татарстане директора сети аптек оштрафовали за нехватку фармацевтов

Сотрудники ТО Росздравнадзора по Республике Татарстан на основании обращения гражданина провели внеплановую документарную проверку в отношении ООО «Шифа» в пгт Кукмор.

Установлено, что в каждом аптечном пункте компании работает только один специалист со средним фармацевтическим образованием — на четыре аптечных пункта штатным расписанием предусмотрено всего четыре штатных единицы фармацевтов. Кроме того, в штатном расписании отсутствует должность заведующих аптечными пунктами.

Как сообщили в пресс-службе ТО Росздравнадзора, это является грубым нарушением лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности и административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрено ч.4 ст.14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

По решению мирового судьи к административной ответственности привлечен директор ООО «Шифа». Он оштрафован на 2 тыс. руб. В настоящее время нарушения устранены.

«Фармацевтический вестник»