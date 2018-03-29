Эксперт: фармацевтические организации не боятся конкуренции

В ближайшем будущем можно будет заказать доставку лекарства на дом. Но кто будет иметь право торговать лекарствами в интернете, кто будет их доставлять, пока не определено. Так же непонятно: будут ли когда-либо в России продаваться лекарственные препараты в продуктовых магазинах. Эти вопросы обсудили участники бизнес-бранча «E-pharma & New Retail: что ждет фармотрасль России в 2018 году».

В ходе реализации этих двух проектов так или иначе заходит речь о конкуренции, которой якобы боится фармрозница. На прошедшем мероприятии представителей ритейла не было, зато их сторону по сути представил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

В своем выступлении директор по развитию НПК «Катрен» Анатолий Тенцер усомнился в социальной основе предлагаемых проектов: «Надо четко понимать, туда, где нет аптеки, ни один курьер не поедет. Либо нет возможности, либо экономически невыгодно. Там, где нет аптек, там нет и супермаркетов. Новые модели продаж не имеют под собой социальной основы. Проблемы найти аптеку и купить лекарство нет, за исключением труднодоступных территорий. Но инициативы не покрывают их. Речь идет о выходе продуктовых и интернет-компаний на новый рынок».

На это г-н Шелищ язвительно заметил, что Анатолию повезло, раз он знает, сколько аптек стране необходимо.

«А знаете ли вы, что в Советском Союзе был приказ Минздрава, запрещавший открывать аптечные учреждения на расстоянии менее 100 метров от существующих?» – спросил он.

Анатолий Тенцер сказал, что конкретный приказ ему не известен.

«Понятно, дальше можете не отвечать. В 1996 году приказ отменен министром здравоохранения Александром Царегородцевым по обращению Союза потребителей. После этого стали открывать аптеки. Действительно, в радиусе 50 метров можно встретить три аптеки, и хорошо, так как появилась конкуренция, цены упали», – парировал Шелищ, заметив, что потребители поддерживают обе инициативы, а также упрекнув компании в том, что они только декларативно заботятся о пациентах и забывают сказать, что все они занимаются бизнесом для получения прибыли.

Пыл представителя потребителей охладила исполнительный директор СПФО Лилия Титова (на фото), которая не понаслышке знает об упомянутом советском стандарте: «Норма была не 100 метров, а 500. Отменена она была не по просьбе потребительского общества, а по решению Верховного суда, куда обратилась фармацевтическая организация. Я работала тогда в Минздраве и сама печатала приказ, который отменял эту норму. Это дало возможность развиться аптекам. Так что нельзя утверждать, что фармкомпании боятся конкуренции».

Она поддержала позицию Анатолия Тенцера в том, что инициатива об отпуске лекарств в магазинах не затрагивает ту часть населения, для которой до лекарств действительно трудно добраться.

«В законопроекте говорится: давайте увеличим доступность для всего населения. Но все население – это не города-миллионники. Действительно, есть населенные пункты, где не только аптеки, но и магазина нет. Поэтому давайте задумаемся не о том, как перераспределить прибыль между фармацевтическими и торговыми организациями. Давайте вернемся к первоначальной идее: мы все хотим, чтобы каждый житель нашей страны имел доступ к лекарствам, причем как к безрецептурным, так и рецептурным. Одними безрецептурными ничего не решишь. Несколько лет назад Минздрав инициировал программу развития ФАП. Это непросто было сделать, но получилась хорошая программа. Давайте мы будем заботиться не о населении Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и прочих городов. Давайте создавать программу о доступности населения к лекарствам в отдаленных районах, и она никакого отношения не будет иметь к тому, чтобы «Ашану» разрешить торговать лекарствами», – предложила Лилия Титова.

Стоит отметить, что представители аптек никогда не скрывали, что снижение оборота из-за частичного «ухода» безрецептурных лекарств повлияет на продажу рецептурных препаратов. По словам исполнительного директора РААС Нелли Игнатьевой, цены на рецептурные лекарственные препараты могут вырасти до 16%. Из-за этого многие аптеки могут закрыться

Фото: Игорь Чунусов

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»