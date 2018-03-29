Merck ежегодно инвестирует порядка 2 млрд евро в развитие научных разработок

Компания Merck совместно с компанией ERWEKA организовали научно-практический тренинг «Функциональные наполнители для твердых лекарственных форм», состоявшийся в конце марта в московской демонстрационной Лайф Сайнс лаборатории Merck.

В начале мероприятия был представлен доклад, посвященный деятельности компании ERWEKA, специализирующейся на выпуске приборов и оборудования для быстрого контроля и анализа качества лекарственных форм (таблеток, капсул, сыпучих форм) в лабораториях предприятий фармацевтической промышленности.

Представители Merck презентовали отчеты о функциональных ингредиентах компании, а также рассказали об обучении клиентов разработке рецептур твердых форм.

На данный момент каталог решений компании в сфере Лайф Сайнс включает более 300 тыс. наименований, сообщил президент, генеральный директор «Мерк» в России и СНГ Юрген Кёниг. В развитие научных разработок компания ежегодно инвестирует порядка 2 млрд евро. Значительным вкладом в портфель научно-технологических решений Merck стало приобретение компании Sigma-Aldrich.

«Фармацевтический вестник»