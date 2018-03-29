Изменения в законодательстве сократят ассортимент АО «Губернские аптеки» на 60%

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края подготовят обращение в Госдуму об отсрочке введения норм закона № 505-ФЗ, который вносит изменения в закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Это решение было принято на заседании Комитета по бюджету и экономической политике.

В 2017 г. при решении вопроса об акционировании «Губернских аптек» власти преследовали цель сохранить предприятия, ассортимент которых значительно сократился при работе по 44-ФЗ. С учетом нового закона, определяющего правила закупок для акционерных обществ со 100%-ным государственным участием, эта мера нивелируется, сказал и.о. министра здравоохранения Красноярского края Вадим Янин.

«Мы считаем это угрозой для государственного управления аптеками», – заявил он.

Гендиректор АО «Губернские аптеки» Алёна Попова подтвердила, что с введением новых законодательных норм ассортимент аптечной сети сократится на 60% и более.

«Согласно поправкам, нельзя прописывать конкретные технические характеристики препарата с целью указания его торгового наименования. Если это правило совершенно справедливо для бюджетных закупок, и мы ему следуем, то при розничной перепродаже лекарств оно противоречит самой сути процесса, – уверена она. – Эти нормы по сути приравнивают 223-ФЗ к 44-ФЗ. Пострадают и потребитель, и результаты хозяйственной деятельности предприятия (в структуре валового дохода розничная реализация составляет более 60%)».

Депутат Александр Глисков предложил подготовить обращение в Госдуму об отсрочке введения новых норм, которая позволит разобраться в ситуации.

«Мы должны не допустить кризиса лекарственных поставок в глубинку Красноярского края. А вероятность этого будет очень велика, если государственные аптеки будут вынуждены действовать согласно существующим нормам закона. В конечном итоге это скажется на жителях небольших населенных пунктов, которые не смогут выбрать желаемый лекарственный препарат, потому что процедура закупки этого сделать не позволит», – сказал он.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»