Требования к менеджерам по продукту на фармрынке выросли

Фарммаркетологов, способных работать в изменившихся условиях рынка, остро не хватает, констатируют эксперты. С усилением маркетинговой активности фармкомпаний в ОТС сегменте и диджитализацией каналов продвижения маркетологам потребовались дополнительные компетенции. Но найти людей с опытом, знаниями и навыками, адекватными новым требованиям, сложно.

«Сегодня нужны специалисты с опытом в digital-маркетинге, навыками работы с торговыми сетями, а таких не хватает, — говорит руководитель фармацевтического направления рекрутинговой компании Access Максим Бернадский. — Если раньше для продакта главным было умение грамотно работать с опинион лидерами, хорошо делать презентации для field force, то сейчас важно понимание всех каналов продвижения и способность разрабатывать комплексную стратегию, которая включала бы работу и с опинион лидерами, и с field force, и с аптечными сетями, и digital-проекты, и проекты, ориентированные на конечного потребителя и т.д.»

В поисках специалистов с нужными компетенциями работодатели обращаются на смежные рынки, прежде всего FMCG — наиболее продвинутый и зрелый рынок с точки зрения развития маркетинговых технологий. Фарма может предложить таким специалистам не только интересный круг задач, возможность наработать уникальный опыт, действуя в условиях жесткого регулирования рынка, но и привлекательные зарплаты.

По данным рекрутинговой компании Hays, средняя зарплата опытного продакт-менеджера (со стажем работы в должности более 4-лет) составляет 230 тыс. рублей в российской компании, 250 тыс. – в международной. В специализированном сегменте фармбизнеса зарплаты менеджеров по продукту существенно выше – в среднем 300 тыс. рублей.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»