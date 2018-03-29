Акции Shire выросли на 26% на фоне интереса со стороны Takeda

Японская фармацевтическая компания Takeda объявила о том, что она рассматривает возможность приобретения ирландской Shire, сообщает FirstWord Pharma. Акции Shire выросли на 26%.

Как отметили в Takeda, компания еще не выступила с предложением. Процесс рассмотрения целесообразности потенциальной сделки находится покана начальной стадии. Финансовые условия также не разглашаются.

По словам представителя Takeda, приобретение Shire позволит компании усилить свои ключевые направления: онкология, заболевания ЖКТ и неврология. Кроме того, портфель препаратов для лечения редких заболеваний ирландской компании ускорит выход Takeda на лидирующие позиции в области разработки специализированных препаратов. Также сделка позволит японской компании расширить географическое присутствие.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»