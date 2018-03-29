Зарплаты в фармотрасли выросли за год 5 -10%

В фармацевтической отрасли рост зарплат в 2017 году составил всего 5–10 %, причём на стандартных позициях даже такого повышения не наблюдалось, выяснили эксперты кадровой компании «Юнити». Например, медицинский представитель в среднем зарабатывал 70–75 тысяч рублей, как и в 2016-м, и только при расширении функционала наблюдался рост до 80–85 тысяч рублей.

Несмотря на то что на рынке сохраняется дефицит продакт-менеджеров (Product Manager), их зарплаты тоже выросли лишь на 5-10 % (220 тысяч рублей в 2017 году против 190 тысяч рублей в 2016-м).

Более существенно увеличились доходы менеджеров по цепочкам поставок (Supply Chain Manager): в 2017 году фармацевтические компании очень активно нанимали специалистов на эту должность с окладом в размере 150–200 тысяч рублей (против 100–140 тысяч в 2016-м).

В этом году ситуация с оплатой труда в фармотрасли не изменится: предпосылок к очевидному росту, как и к падению нет, прогнозирует Виктория Простова, руководитель практики Pharma & Medical Devices «Юнити»

По прогнозам «Юнити», в 2018 году россиянам не стоит ждать серьёзного роста зарплат. Сказывается нестабильность экономики и изменившийся подход: бизнес стал более щепетильным по отношению к компетенциям сотрудников и их вознаграждению.

Динамика сохранится на уровне 2016–2017 годов, когда страна начала возвращаться к докризисным показателям. За год размер оплаты труда увеличится лишь на 10 %, в редких случаях – на 15 %. Исключение – стремительно растущая ИТ-отрасль с острой нехваткой кадров, а также редкие специалисты и временные сотрудники, приглашённые в компанию в качестве экспертов на короткий срок и для решения конкретной задачи.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»