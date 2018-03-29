Рынок лекарственных препаратов для лечения ожирения привлекателен для отрасли

Глобальный рынок лекарственных препаратов для лечения ожирения может не стать рынком мега-блокбастеров, как прогнозировали некоторые эксперты, говорится в отчете британской исследовательско-аналитической компании GlobalData.

Недавнее банкротство компании Orexigen Therapeutics, чей препарат Contrave вызвал разочарование, лишний раз доказывает, как сложно выйти на этот потенциально привлекательный рынок. Несмотря на эпидемию ожирения, препараты Qsymia компании Vivus и Belviq компании Arena Pharmaceuticals также потерпели неудачу.

Как полагает директор направления «Сердечно-сосудистые и метаболические заболевания» GlobalData д-р Валентина Гбурчик, все три препарата оказались неэффективными из-за того, что пациенты наряду с их применением должны соблюдать диету и делать физические упражнения. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и побочные действия препаратов.

Еще одной причиной она называет то, что врачи и компании медицинского страхования не считают ожирение заболеванием, которое нужно лечить медикаментозно, и поэтому одни неохотно назначают лекарства, а вторые не хотят покрывать их стоимость. Ежегодный объем продаж каждого из трех препаратов не превысил 100 млн долл.

Между тем, говорят эксперты, фармкомпании продолжают разработки препаратов для лечения ожирения. В настоящее время два препарата проходят III стадию клинических исследований (КИ), 17 препаратов – II стадию КИ и еще 33 – I стадию.

Препараты на ранних стадиях разработки есть у таких компаний, как Novo Nordisk, Eli Lilly, Amgen, Boehringer Ingelheim, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sanofi и Novartis.

Особенно активна в сегменте препаратов для лечения ожирения компания Novo Nordisk. В ее портфеле экспериментальных препаратов один препарат на I стадии КИ и шесть – на II стадии.

Кроме того, Novo Nordisk успешно перепрофилировала препарат для лечения сахарного диабета 2-го типа Victoza в средство против ожирения и продает его под торговым наименованием Saxenda. Novo Nordisk доминирует в противодиабетическом сегменте, поскольку многие диабетики страдают от ожирения, а большинство людей с ожирением подвержены повышенному риску развития сахарного диабета 2-го типа. Поэтому, считают эксперты GlobalData, Novo Nordisk выходит на рынок препаратов для лечения ожирения без особого риска.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»