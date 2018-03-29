Фонд «Здоровье» предлагает изменить принцип формирования списков льготных лекарств

Фонд «Здоровье» предложил изменить закон «Об основах охраны здоровья граждан» таким образом, чтобы региональные списки льготных лекарств формировались на основе перечня жизненно-важных препаратов (ЖНВЛП).

За два года мониторинга специалисты фонда пришли к выводу, что многие необходимые медикаменты не попадают в территориальные программы льготного лекарственного обеспечения. В частности, в Мурманской области список включает только 177 лекарственных препаратов, в Архангельской области – 182 лекарственных препарата, в Ивановской области – лишь 132 препарата, тогда как в федеральном списке ЖНВЛП 646 наименований. По данным «Здоровья», в 2017 году только пять регионов утвердили льготные перечни в соответствии с перечнем ЖНВЛП.

«В Архангельской области больные с инфарктом миокарда, которым оказана высокотехнологичная медпомощь по стентированию коронарных сосудов стоимостью в 192 тысячи рублей, после выписки из стационара не могут бесплатно получить препарат для профилактики тромбоза поставленных стентов и предупреждения неблагоприятного исхода, так как региональный перечень таких препаратов не содержит. То есть выполнить клинические протоколы, которые внедряет Минздрав, область не может», – рассказывает член Центрального штаба ОНФ, директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Это, по его мнению, не только создает проблемы в полноценном лечении, но и ставит жителей разных регионов в разные условия. Так, 22 региона вообще не включили в льготные перечни ни одного лекарственного препарата для лечения туберкулеза на амбулаторном этапе.

Общероссийский народный фронт не в первый раз поднимает тему доступности льготных лекарств. Так, в январе 2017 года организация собиралась запустить проект под названием «За доступные лекарства» по контролю за закупками препаратов в регионах.

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