Дочка «Ростеха» запустит производство нейротренажеров

Холдинг «Росэлектроника», входящий в ГК «Ростех», начнет серийный выпуск нейротренажеров для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, а также игровых аппаратов для детей с ДЦП. Объем инвестиций в проект – 20 млн рублей.

Производство будет организовано на базе московского АО «Инженерно-маркетинговый центр концерна «Вега» и Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ).

Нейротренажер ReviVR, разработанный в СамГМУ, представляет собой аппаратно-программный комплекс из пневмоманжет, компрессорной установки для нагнетания воздуха, очков виртуальной реальности и специального ПО. Используя аппарат, пациент погружается в виртуальную среду (футбольное поле или набережную), где может самостоятельно передвигаться. В результате, утверждают разработчики, нейронные связи восстанавливаются, а человек привыкает к вертикальному положению.

Второй аппарат – нейротренажер для детей с ДЦП – это игровая платформа, которая отслеживает движения ребенка с помощью ПО Microsoft Kinect. Чтобы привести в движение анимированного героя на экране, пациенту нужно выполнять физкультурные упражнения. Это мотивирует ребенка к физической активности в игровой форме.

Оба аппарата проходят клиническую апробацию.

Нейрореабилитацию осваивают и в стационарном кластере ГК «Медси». Научная группа клиники во главе с академиком Константином Лядовым представила проект «умного зала ЛФК» (лечебной физкультуры). Его цель – пространственно ориентированная функциональная реабилитация пациентов после нарушений мозгового кровообращения. Эта разработка также потребовала около 20 млн рублей инвестиций.

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